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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti оголосили підозру

Київ • УНН

 • 36180 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti, якого затримали через спричинення смертельної автоаварії у Харкові. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti оголосили підозру

Цитата

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 16-річному юнаку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.

Троє пасажирів “Infiniti” — двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

У поліції зазначили, що кермувальники обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

Додамо

Після ДТП поліція затримала 16-річного водія Infiniti, якого підозрювали у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові.

Українські Національні Новини

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