Смертельна ДТП у Харкові: поліція затримала 16-річного водія Infiniti
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Про це УНН повідомляє з посилання на поліцію Харківської області.
Цитата:
“Автопригода сталася 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet”, — йдеться в повідомленні.
“Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій Infiniti затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — інформує поліція.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti — двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні. Наразі вони перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.
У поліції зазначили, що кермувальники обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.
Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження.
Що було раніше
У Харкові на шаленій швидкості зіткнулися два автомобілі.
До слова
Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.