Смертельное ДТП в Харькове: полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в провоцировании смертельного ДТП в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.
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“Автопроисшествие произошло 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet”, — говорится в сообщении.
“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщает полиция.
Детали
Сообщается, что в результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении больницы.
В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.
Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.
Что было ранее
В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля.
К слову
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.