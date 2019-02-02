Смертельное ДТП в Одесской области: водителя взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По ходатайству прокуратуры Одесской области судом взято под стражу подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Судом взято под стражу подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека", - сообщили в прокуратуре.
29 января, двигаясь по рулем автопоезда с тягачом Volvo и полуприцепом-контейнеровозом, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу на автодороге "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши".
Это привело к лобовому столкновению с автомобилем Mercedes-Benz и автомобилем Mazda, который двигался позади.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры Mercedes-Benz, парень 22 лет и девушка 24 лет, погибли на месте. Еще одного мужчину травмировано, он находится в больнице.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП в Одесской области по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Напомним, 31 января в районе села Николаевка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия-Одесса.
Как было предварительно установлено, причиной ДТП стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения, где он столкнулся с маршрутным такси "Килия-Одесса", которое двигалось в направлении областного центра.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
В результате ДТП погибла девочка 2004 года рождения. Впоследствии в больнице скончалась пострадавшая в результате ДТП женщина .
Как сообщал УНН, водитель, находившийся за рулем BMW на еврономерах, который столкнулся с маршруткой, находился в розыске за совершение преступлений.