Смертельна ДТП на Одещині: водія взято під варту

"Судом взято під варту підозрюваного у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло двоє людей", - повідомили у прокуратурі.



29 січня, рухаючись за кермом автопоїзда з тягачем Volvo та напівпричепом-контейнеровозом, водій не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу на автодорозі "Одеса – Білгород-Дністровський – Монаши".

Це призвело до лобового зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz та автомобілем Mazda, що рухався позаду.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири Mercedes-Benz, хлопець 22 років та дівчина 24 років, загинули на місці. Ще одного чоловіка травмовано, він перебуває у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за ч. 3 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, 31 січня в районі села Миколаївка сталася ДТП за участі легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія-Одеса.

Як було попередньо встановлено, причиною ДТП став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі "Кілія-Одеса", що рухався в напрямку обласного центру.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

У результаті ДТП загинула дівчинка 2004 року народження. Згодом у лікарні померла постраждала внаслідок ДТП жінка.

Як повідомляв УНН, водій, який перебував за кермом BMW на єврономерах, який зіткнувся з маршруткою, перебував в розшуку за скоєння злочинів.