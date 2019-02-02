Смертельна ДТП на Одещині: водія взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури Одещини судом взято під варту підозрюваного у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
"Судом взято під варту підозрюваного у скоєнні ДТП, унаслідок якої загинуло двоє людей", - повідомили у прокуратурі.
29 січня, рухаючись за кермом автопоїзда з тягачем Volvo та напівпричепом-контейнеровозом, водій не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу на автодорозі "Одеса – Білгород-Дністровський – Монаши".
Це призвело до лобового зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz та автомобілем Mazda, що рухався позаду.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири Mercedes-Benz, хлопець 22 років та дівчина 24 років, загинули на місці. Ще одного чоловіка травмовано, він перебуває у лікарні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за ч. 3 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, 31 січня в районі села Миколаївка сталася ДТП за участі легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія-Одеса.
Як було попередньо встановлено, причиною ДТП став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі "Кілія-Одеса", що рухався в напрямку обласного центру.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.
У результаті ДТП загинула дівчинка 2004 року народження. Згодом у лікарні померла постраждала внаслідок ДТП жінка.
Як повідомляв УНН, водій, який перебував за кермом BMW на єврономерах, який зіткнувся з маршруткою, перебував в розшуку за скоєння злочинів.