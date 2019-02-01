У лікарні померла постраждала через смертельну ДТП з маршруткою

"У медичному закладі померла жінка, яка постраждала в ДТП та каретою швидкої допомоги була доставлена до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як було попередньо встановлено, причиною ДТП став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі "Кілія-Одеса", що рухався в напрямку обласного центру.

У рамках розпочатого кримінального провадження призначили низку експертиз. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одеській області зіткнулися легковий автомобіль та маршрутне таксі.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Відповідно до уточнених даних, внаслідок ДТП постраждало загалом 15 осіб. З них одна особа загинула, 9 - доставлені до медичних закладів каретою швидкої допомоги, ще 5 - звернулися за медичною допомогою самостійно", - уточнили в поліції.

Як повідомляв УНН, у результаті ДТП загинула дівчинка 2004 року народження.