У лікарні померла постраждала через смертельну ДТП з маршруткою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У медичному закладі померла постраждала внаслідок зіткнення легковика та маршрутки на трасі Одеса - Ізмаїл в Одеській області. Таким чином кількість загиблих через ДТП сягнула двох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"У медичному закладі померла жінка, яка постраждала в ДТП та каретою швидкої допомоги була доставлена до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, причиною ДТП став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі "Кілія-Одеса", що рухався в напрямку обласного центру.
У рамках розпочатого кримінального провадження призначили низку експертиз. Триває слідство.
Нагадаємо, в Одеській області зіткнулися легковий автомобіль та маршрутне таксі.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.
"Відповідно до уточнених даних, внаслідок ДТП постраждало загалом 15 осіб. З них одна особа загинула, 9 - доставлені до медичних закладів каретою швидкої допомоги, ще 5 - звернулися за медичною допомогою самостійно", - уточнили в поліції.
Як повідомляв УНН, у результаті ДТП загинула дівчинка 2004 року народження.