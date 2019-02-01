В больнице скончалась пострадавшая из-за смертельного ДТП с маршруткой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В медицинском учреждении скончалась пострадавшая в результате столкновения легковушки и маршрутки на трассе Одесса - Измаил в Одесской области. Таким образом количество погибших из-за ДТП достигло двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"В медицинском учреждении скончалась женщина, которая пострадала в ДТП и каретой скорой помощи была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, причиной ДТП стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения, где он столкнулся с маршрутным такси "Килия-Одесса", который двигался в направлении областного центра.
В рамках начатого уголовного производства назначили ряд экспертиз. Продолжается следствие.
Напомним, в Одесской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
"Согласно уточненным данным, в результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 - доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 - обратились за медицинской помощью самостоятельно", - уточнили в полиции.
Как сообщал УНН, в результате ДТП погибла девочка 2004 года рождения.