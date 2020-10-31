Смертельное ДТП на Майдане: сегодня подозреваемому будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Мера пресечения виновнику вчерашнего смертельного ДТП на Майдане Независимости будут выбирать сегодня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Меру пресечения водителю должен сегодня выбрать Шевченкиський районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей. Ожидаем, что рассмотрение ходатайства может произойти где-то после 11.00", - отметили в прокуратуре.
Напомним, что вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Добавим, что виновнику смертельного ДТП сообщено о подозрении, он в больнице