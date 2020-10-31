Смертельна ДТП на Майдані: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід

“Запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченкіський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою. Очікуємо, що розгляд клопотання може відбутися десь після 11.00”, - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Додамо, що винуватцю смертельної ДТП повідомлено про підозру, він у лікарні