Смертельна ДТП на Майдані: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Запобіжний захід винуватцю вчорашньої смертельної ДТП на Майдані Незалежності обиратимуть сьогодні. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури міста Київ.
“Запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченкіський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою. Очікуємо, що розгляд клопотання може відбутися десь після 11.00”, - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, що вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.
Додамо, що винуватцю смертельної ДТП повідомлено про підозру, він у лікарні