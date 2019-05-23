Смертельное ДТП в Кировоградской области: водитель иномарки был нетрезв
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое местных жителей 17 и 19 лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции области, передает УНН.
Происшествие произошло в Ольшанском районе области: 25-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешеходов. В результате чего двое местных жителей, 17 и 19 лет, получили телесные повреждения, от которых погибли.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".
В то же время, УНН стало известно, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 до 10 лет.
Водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, 21 мая, около 22:00, на территории Ольшанского района Кировоградской области 25-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил двух пешеходов.