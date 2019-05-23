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Смертельное ДТП в Кировоградской области: водитель иномарки был нетрезв

Смертельное ДТП в Кировоградской области: водитель иномарки был нетрезв

Киев  •  УНН

 • 24841 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое местных жителей 17 и 19 лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции области, передает УНН.

Происшествие произошло в Ольшанском районе области: 25-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешеходов. В результате чего двое местных жителей, 17 и 19 лет, получили телесные повреждения, от которых погибли.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

В то же время, УНН стало известно, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 до 10 лет.

Водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 21 мая, около 22:00, на территории Ольшанского района Кировоградской области 25-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил двух пешеходов.

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