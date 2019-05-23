Смертельна ДТП на Кіровоградщині: водій іномарки був нетверезим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП, у якій загинули двоє місцевих жителів 17 та 19 років. Про це повідомила прес-служба поліції області, передає УНН.
Подія сталася у Вільшанському району області: 25-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на пішоходів. У результаті чого двоє місцевих жителів, 17 та 19 років, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
Водночас, УНН стало відомо, що чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був у стані алкогольного сп’яніння та не впорався з керування.
Відтепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 до 10 років.
Водія транспортного засобу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, 21 травня, близько 22:00, на території Вільшанського району Кіровоградської області 25-річний водій автомобіля Volkswagen збив двох пішоходів.