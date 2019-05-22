На Кіровоградщині іномарка на смерть збила двох людей
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 травня. УНН. Вчора, 21 травня, близько 22:00, на території Вільшанського району 25-річний водій автомобіля Volkswagen збив двох пішоходів. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в області.
У результаті двоє місцевих жителів, 17 та 19 років, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху”.
Санкція статті передбачає за такі дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 до 10 років.
Водія транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги.