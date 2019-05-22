В Кировоградской области иномарка насмерть сбила двух человек
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 мая. УНН. Вчера, 21 мая, около 22:00, на территории Ольшанского района 25-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил двух пешеходов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
В результате двое местных жителей, 17 и 19 лет, получили телесные повреждения, от которых погибли.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения”.
Санкция статьи предусматривает за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок до 5 до 10 лет.
Водителя транспортного средства задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, в Ивано-Франковской области автомобиль совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части дороги.