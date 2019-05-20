На Прикарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав посеред дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Івано-Франківській області автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, аварія сталася 19 травня близько 23:50 години в с. Боднарів.
"Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний водій автомобіля BMW-320 рухався автодорогою державного значення Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" у с. Боднарів і вчинив аварію. Водій у темну пору доби, на неосвітленій ділянці, допустив наїзд на пішохода, який лежав посеред дороги", - йдеться в повідомленні.
У результаті 49-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті "швидкої". За результатами медичного освідчення водій виявився тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, за кількістю ДТП торік лідирувала траса Київ-Одеса, на ділянці якої між селами Чабани і Віта-Поштова протягом року сталася 71 аварія.