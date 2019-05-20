На Прикарпатье автомобиль наехал на мужчину, который лежал посреди дороги

Так, авария произошла 19 мая около 23:50 часов в с. Боднарев.

"Как предварительно установили правоохранители, 24-летний водитель автомобиля BMW-320 двигался по автодороге государственного значения Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в с. Боднарь и совершил аварию. Водитель в темное время суток, на неосвещенном участке, допустил наезд на пешехода, который лежал посреди дороги", - говорится в сообщении.

В результате 49-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в карете "скорой". По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, по количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса, на участке которой между селами Чабаны и Вита-Почтовая течение года произошла 71 авария.