Смертельное ДТП на Кольцевой дороге в Киеве: полиция выясняет обстоятельства

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"Мы можем говорить, что у нас вызов зафиксирован, выехали туда профильные службы, выясняем все обстоятельства. Кто сбил и при каких обстоятельствах, кого", - ответили в полиции на вопрос, сбил ли на Кольцевой дороге микроавтобус насмерть человека.

Также в полиции добавили, что ДТП все же произошло на Кольцевой дороге.

Дополнение

Ранее в СМИ сообщали, что Киеве на Кольцевой дороге возле Жулянского путепровода микроавтобус насмерть сбил мужчину.

Напомним

11 июня в Киеве водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, мужчине сообщено о подозрении. 12 июня сообщалось, что ребенок находится в коме. Водитель был арестован.