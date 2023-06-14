Смертельное ДТП на Кольцевой дороге в Киеве: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В СМИ начала распространяться информация о смертельном ДТП на Кольцевой дороге. Как сообщили в полиции журналисту УНН правоохранители зафиксировали вызов. Туда выехали профильные службы для установления всех обстоятельств.
Цитата
"Мы можем говорить, что у нас вызов зафиксирован, выехали туда профильные службы, выясняем все обстоятельства. Кто сбил и при каких обстоятельствах, кого", - ответили в полиции на вопрос, сбил ли на Кольцевой дороге микроавтобус насмерть человека.
Также в полиции добавили, что ДТП все же произошло на Кольцевой дороге.
Дополнение
Ранее в СМИ сообщали, что Киеве на Кольцевой дороге возле Жулянского путепровода микроавтобус насмерть сбил мужчину.
Напомним
11 июня в Киеве водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, мужчине сообщено о подозрении. 12 июня сообщалось, что ребенок находится в коме. Водитель был арестован.