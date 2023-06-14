Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі в Києві: поліція з’ясовує обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У ЗМІ почалась ширитись інформація про смертельну ДТП на Кільцевій дорозі. Як повідомили у поліції журналісту УНН правоохоронці зафіксували виклик. Туди виїхали профільні служби для встановлення всіх обставин.
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"Ми можемо говорити, що у нас виклик зафіксовано, виїхали туди профільні служби, з’ясовуємо всі обставини. Хто збив та при яких обставинах, кого", - відповіли в поліції на запитання, чи на Кільцевій дорозі мікроавтобус на смерть збив людину.
Також у поліції додали, що ДТП все ж сталася на Кільцевій дорозі.
Доповнення
Раніше в ЗМІ повідомляли, що Києві на Кільцевій дорозі біля Жулянського шляхопроводу мікроавтобус на смерть збив чоловіка.
Нагадаємо
11 червн у Києві водій легковика збив дитину на велосипеді, чоловіку повідомлено про підозру. 12 червня повідомлялося, що дитина перебуває в комі. Водія було заарештовано.