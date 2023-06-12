Збив дитину на переході в Києві: водія заарештовано
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Суд обрав запобіжний захід водієві, який збив дитину поряд з регульованим переходом у Києві, повідомляє УНН.
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Шевченківський районний суд столиці за клопотанням Київської прокуратури відправив під варту водія, якого обвинувачують у тому, що він перевищив швидкість та збив малолітнього велосипедиста.
Як повідомили УНН у прокуратурі столиці, водія відправили під варту до 9 серпня поточного року без права внесення застави.
Нагадаємо
У Києві водій легковика збив дитину на велосипеді.
ДТП трапилася 11 червня 2023 року приблизно о 13:00 на вулиці Визволителів у місті Києві. Слідство встановило, що одій автомобіля Део Нексія рухався із значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту.
При наближенні до регульованого пішохідного переходу водій проігнорував червоний сигнал світлофору, забороняючий рух в його напрямку. В результаті автомобіль підозрюваного скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав проїзну частину дороги на велосипеді в безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу. Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина перебуває в комі. Водія затримали на місці події.
Йому було повідомлено про підозру водієві за фактом вчинення ДТП, у якій постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).