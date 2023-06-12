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Сбил ребенка на переходе в Киеве: водитель арестован

Киев • УНН

 • 1689506 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка рядом с регулируемым переходом в Киеве, сообщает УНН.

Сбил ребенка на переходе в Киеве: водитель арестован

Детали

Шевченковский районный суд столицы по ходатайству Киевской прокуратуры отправил под стражу водителя, которого обвиняют в том, что он превысил скорость и сбил малолетнего велосипедиста.

Как сообщили УНН в прокуратуре столицы, водителя отправили под стражу до 9 августа текущего года без права внесения залога.

Напомним

В Киеве водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде.

ДТП случилось 11 июня 2023 года примерно в 13:00 на улице Освободителей в городе Киеве. Следствие установило, что водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта.

При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проигнорировал красный сигнал светофора, запрещающий движение в его направлении. В результате автомобиль подозреваемого совершил наезд на малолетнего мальчика, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода. В результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находится в коме. Водителя задержали на месте происшествия.

Ему было сообщено о подозрении водителю по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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