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Смертельное ДТП в Харьковской области: подозреваемого водителя поместили в изолятор

Киев • УНН

 • 10484 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, которого подозревают в совершении ДТП на трассе Харьков-Старый Салтов, задержали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Смертельное ДТП в Харьковской области: подозреваемого водителя поместили в изолятор

"Задержан 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов. По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В течение 72 часов ему изберут меру пресечения. Прокуратура будет требовать содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пассажира автомобиля - 22-летнюю женщину - с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 1 мая возле поселка Кутузовка в Харьковской области произошло лобовое столкновение внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобили Chevrolet Corvette, в результате чего погиб один человек. В полиции уточнили, что лицо, которое управляло Toyota, не является сотрудником органов внутренних дел.

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