Смертельна ДТП на Харківщині: підозрюваного водія помістили до ізолятора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Водія позашляховика Toyota Land Cruiser, якого підозрюють у скоєнні ДТП на трасі Харків-Старий Салтів, затримали. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Затримано 41-річного водія позашляховика Toyota Land Cruiser, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на автошляху Харків-Старий Салтів. За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом 72 годин йому оберуть міру запобіжного заходу. Прокуратура вимагатиме тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що пасажира автомобіля - 22-річну жінку – з чисельними травмами госпіталізували до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 1 травня біля селища Кутузівка на Харківщині сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автівки Chevrolet Corvette, внаслідок чого загинула одна особа. У поліції уточнили, що особа, яка керувала Toyota, не є співробітником органів внутрішніх справ.