Смертельная авария на Дунае: затонувшее судно частично подняли

Так, сообщается, что огромный плавучий кран, баржи и спасатели были замечены утром во вторник на будапештском мосту Маргит на Дунае, где 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

На сегодняшний день известно о гибели в результате аварии 19 граждан Южной Кореи и одного венгерского члена экипажа, ещё восемь человек считаются пропавшими без вести.

Подъем планируется в несколько этапов, сообщает агентство, в зависимости от состояния корпуса, а также от того, будут ли обнаружены тела погибших среди обломков.

Как сообщал УНН, вечером 29 мая катер затонул на реке Дунай после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

Окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.