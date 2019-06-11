Смертельна аварія на Дунаї: затонуле судно частково підняли

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У вівторок угорські та південнокорейські рятувальники спробували підняти з річки Дунай туристичне судно Hableany, затонулого після зіткнення з іншим судном. Його частини вже видно на поверхні річки, пише AP, передає УНН.

Так, повідомляється, що величезний плавучий кран, баржі та рятувальники були помічені вранці у вівторок на будапештському мосту Маргіт на Дунаї, де 29 травня затонув прогулянковий катер Hableany після зіткнення з великим круїзним судном Viking Sygin.

На сьогодні відомо про загибель у результаті аварії 19 громадян Південної Кореї і одного угорського члена екіпажу, ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти.

Підйом планується у кілька етапів, повідомляє агентство, залежно від стану корпусу, а також від того, чи будуть виявлені тіла загиблих серед уламків.

Як повідомляв УНН, увечері 29 травня катер затонув на річці Дунай після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.

Окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., у зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.

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