Смертельна аварія на Дунаї: затонуле судно частково підняли

Так, повідомляється, що величезний плавучий кран, баржі та рятувальники були помічені вранці у вівторок на будапештському мосту Маргіт на Дунаї, де 29 травня затонув прогулянковий катер Hableany після зіткнення з великим круїзним судном Viking Sygin.

На сьогодні відомо про загибель у результаті аварії 19 громадян Південної Кореї і одного угорського члена екіпажу, ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти.

Підйом планується у кілька етапів, повідомляє агентство, залежно від стану корпусу, а також від того, чи будуть виявлені тіла загиблих серед уламків.

Як повідомляв УНН, увечері 29 травня катер затонув на річці Дунай після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.

Окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., у зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.