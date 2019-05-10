Смерть в СИЗО Луцка: установили личность предполагаемого подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полицейские установили вероятное лицо, причастное к гибели 44-летнего осужденного в следственном изоляторе в Луцке. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
"Полицейские установили личность вероятно причастного (до гибели 44-летнего осужденного в следственном изоляторе в Луцке - ред.), также решается вопрос об объявления ему подозрения", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Луцке в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный.
По данному факту следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.