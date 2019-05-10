Смерть у СІЗО Луцька: встановили особу ймовірного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліцейські встановили ймовірну особу, яка причетна до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
"Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Луцьку в слідчому ізоляторі помер 44-річний засуджений.
За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.