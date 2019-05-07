У слідчому ізоляторі Луцька помер засуджений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Луцьку в слідчому ізоляторі помер 44-річний засуджений, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Волинській області.
Як повідомили у поліції, повідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби “102” поліції близько четвертої години ночі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Померлий чоловік — уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті потерпілого тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
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Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.