Помер "пологівський маніяк" Сергій Ткач
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Серійний вбивця Сергій Ткач, який отримав прізвиська "Павлоградський маніяк" і "Пологівський маніяк", помер від серцевої недостатності. Про це УНН повідомило джерело в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України.
"Ткач помер у понеділок. Причиною смерті стала серцева недостатність", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначимо, що Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8.
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Сергій Ткач — серійний вбивця, який ґвалтував та вбивав дівчат та молодих жінок з 1980 до 2005 року. Затриманий у своєму будинку в м. Пологи в 2005 році. Після трирічного розслідування 23 грудня 2008 засуджений до довічного ув'язнення за 37 доведених убивств, всі або із зґвалтуванням, або із задоволенням статевої пристрасті в збоченій формі, та декілька десятків зґвалтувань. Всього за неофіційними даними та за словами самого Ткача здійснив понад 100 вбивств, докази яких досі збирає прокуратура. Жертвами маніяка були в основному дівчата 9-17 років.
Відомо 14 осіб, які були засуджені за злочини, в яких згодом зізнався Ткач. Засуджений в 1987 році Ігор Рижков відсидів 10-річний термін. Наймолодшим із засуджених був восьмикласник Яків Попович із міста Пологи Запорізької області, якого в 2002 році забрали прямо з уроків за звинуваченням у вбивстві двоюрідної сестри, він був засуджений на 15 років. Віталій Каїра із Запорізької області був засуджений також на 15 років позбавлення волі. Володимир Світличний, батько вбитої 9-річної Ольги Світличної, 2000 року повісився у камері Дніпропетровського СІЗО.