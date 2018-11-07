Умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115385 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153565 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137761 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118128 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141679 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145424 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач

Умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач

Киев  •  УНН

 • 65264 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Серийный убийца Сергей Ткач, который получил прозвища "Павлоградский маньяк" и "Пологовский маньяк", умер от сердечной недостаточности. Об этом УНН сообщил источник в Администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Ткач умер в понедельник. Причиной смерти стала сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что Ткач отбывал наказание в Житомирской колонии №8.

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Сергей Ткач - серийный убийца, который насиловал и убивал девушек и молодых женщин с 1980 до 2005 года. Задержан в своем доме в г. Пологи в 2005 году. После трехлетнего расследования 23 декабря 2008 года приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств, все либо с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти в извращенной форме, и несколько десятков изнасилований. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет.

Известно 14 человек, которые были осуждены за преступления, в которых впоследствии сознался Ткач. Осужденный в 1987 году Игорь Рыжков отсидел 10-летний срок. Самым молодым из осужденных был восьмиклассник Яков Попович из города Пологи Запорожской области, которого в 2002 году забрали прямо с уроков по обвинению в убийстве двоюродной сестры, он был осужден на 15 лет. Виталий Каира из Запорожской области был осужден также на 15 лет лишения свободы. Владимир Светличный, отец убитой 9-летней Ольги Светличной, в 2000 году повесился в камере Днепропетровского СИЗО.

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