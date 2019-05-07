В следственном изоляторе Луцка умер осужденный

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 83756 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101886 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104718 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106268 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113239 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138875 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130226 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В следственном изоляторе Луцка умер осужденный

В следственном изоляторе Луцка умер осужденный

Киев  •  УНН

 • 8701 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Луцке в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Волынской области.

Как сообщили в полиции, сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Умерший человек - уроженец Хмельницкой области. С целью окончательного установления времени и причин смерти потерпевшего тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Проводится досудебное расследование.

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