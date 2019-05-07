В следственном изоляторе Луцка умер осужденный

Как сообщили в полиции, сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Умерший человек - уроженец Хмельницкой области. С целью окончательного установления времени и причин смерти потерпевшего тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Проводится досудебное расследование.