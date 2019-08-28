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6 марта, 19:19 • 123739 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134126 просмотра

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Смерть пешехода в Киевской области: стало известно, кто был за рулем внедорожника

Смерть пешехода в Киевской области: стало известно, кто был за рулем внедорожника

Киев  •  УНН

 • 31399 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. За рулем автомобиля, который в Киевской области на "зебре" сбил пешехода, находился один из руководителей секретариата Кабинета министров Украины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Стало известно, что за рулем Land Rover находился мужчина 1974 года рождения, который работает одним из заместителей руководителя секретариата Кабинета министров Украины.

По предварительной информации, водитель был трезв.

Как сообщал УНН, в Киевской области внедорожник сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате последний погиб.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 26 августа вблизи села Копылов Макаровского района.

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