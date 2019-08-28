Смерть пешехода в Киевской области: стало известно, кто был за рулем внедорожника

Стало известно, что за рулем Land Rover находился мужчина 1974 года рождения, который работает одним из заместителей руководителя секретариата Кабинета министров Украины.

По предварительной информации, водитель был трезв.

Как сообщал УНН, в Киевской области внедорожник сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате последний погиб.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 26 августа вблизи села Копылов Макаровского района.