Смерть пішохода на Київщині: стало відомо, хто був за кермом позашляховика
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За кермом автомобіля, що у Київській області на "зебрі" збив пішохода, перебував один з керівників секретаріату Кабінету міністрів України. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Стало відомо, що за кермом Land Rover перебував чоловік 1974 року народження, який працює одним з заступників керівника секретаріату Кабінету міністрів України.
За попередньою інформацією, водій був тверезим.
Як повідомляв УНН, у Київській області позашляховик збив пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". У результаті останній загинув.
Повідомляється, що трагедія сталася ввечері 26 серпня поблизу села Копилів Макарівського району.