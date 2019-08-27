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Позашляховик на смерть збив пішохода на "зебрі"

Позашляховик на смерть збив пішохода на "зебрі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Київській області позашляховик збив пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". У результаті останній загинув. Про це інформує УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора ввечері, 26 серпня, поблизу с. Копилів Макарівського району.

"Житель Києва за кермом позашляховика здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". Внаслідок аварії потерпілий, 35-річний мешканець с. Королівка, загинув у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри водію. Також до суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, через зіткнення двох легкових автомобілів у Миколаєві травми отримали четверо осіб.

Українські Національні Новини

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