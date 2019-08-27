Внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Через зіткнення двох легкових автомобілів у Миколаєві травми отримали четверо осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 26 серпня, близько 16:00, у Корабельному районі Миколаєва на перегоні по проспекту Богоявленському відбулось зіткнення автомобілів Ford, за кермом якого перебував 33-річний місцевий житель, та Renault Trafic під керуванням 53-річного водія.
Внаслідок ДТП травмувань зазнали пасажири автомобіля Renault Trafic 19, 25, 27 та 51 років. Троє з них після надання медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування, а 19-річна дівчина наразі перебуває на обстеженні у медичному закладі.
Інформація про дорожньо-транспортну пригоду зареєстрована в журнал Єдиного обліку. Попередня кваліфікація події - ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Усі обставини автоаварії та її причини встановлюються.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, у межах Львівщини, внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів двоє людей загинули, ще шестеро травмовані.