В результате ДТП в Николаеве пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Из-за столкновения двух легковых автомобилей в Николаеве травмы получили четыре человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 26 августа, около 16:00, в Корабельном районе Николаева на перегоне по проспекту Богоявленском произошло столкновение автомобилей Ford, за рулем которого находился 33-летний местный житель, и Renault Trafic под управлением 53-летнего водителя.
В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Renault Trafic 19, 25, 27 и 51 лет. Трое из них после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, а 19-летняя девушка сейчас находится на обследовании в медицинском учреждении.
Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в журнал Единого учета. Предварительная квалификация события - ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Все обстоятельства автоаварии и ее причины устанавливаются.
Напомним, на трассе Киев-Чоп в пределах Львовской области, в результате столкновения четырех автомобилей два человека погибли, еще шестеро травмированы.