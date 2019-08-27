Внедорожник насмерть сбил пешехода на "зебре"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области внедорожник сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате последний погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Сообщается, что трагедия произошла вчера вечером, 26 августа, возле с. Копылов Макаровского района.
"Житель Киева за рулем внедорожника совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате аварии пострадавший, 35-летний житель с. Королевка, погиб в больнице", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения водителю. Также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, из-за столкновения двух легковых автомобилей в Николаеве травмы получили четыре человека.