Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о слабости кремля и его страхе перед оппонентами.
Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году
Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной
Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.
Подготовка к запуску энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена - Энергоатом
Подготовка к достройке энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена, сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны
В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.
У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов
россия планирует внутренне дестабилизировать Украину после собственных мартовских выборов, распространяя дезинформацию в интернете, заявил секретарь СНБО.
Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления
Россияне понесли наибольшие за неделю потери личного состава - около 5 000 военнослужащих - при попытке отбить Авдеевку у украинских сил.
Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке
Военные прячутся от постоянных вражеских обстрелов в подвалах завода "Коксохим" в осажденной Авдеевке, где от регулярных обстрелов обваливается потолок, а медики стабилизируют раненых.
Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.
Жителя города Ровно подозревают в изнасиловании 15-летней студентки: фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы
Жителя Ривне подозревали в изнасиловании 15-летней школьницы, с которой он познакомился в Интернете и отвез в безлюдную местность, несмотря на ее сопротивление.