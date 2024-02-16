Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального "проявляет слабость кремля". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам президента Франции, "смерть Алексея Навального говорит о слабости кремля и страхе перед любым оппонентом". Эммануэль Макрон высоко оценил "преданность" политического оппонента.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.