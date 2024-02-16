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Смерть Навального свідчить про слабкість кремля - Макрон

Смерть Навального свідчить про слабкість кремля - Макрон

Київ • УНН

 • 27598 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального свідчить про слабкість кремля і його страх перед опонентами.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального "виявляє слабкість кремля". На цьому він наголосив під час спільної прес-конференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За словами президента Франції, "смерть Олексія Навального говорить про слабкість кремля і страх перед будь-яким опонентом". Еммануель Макрон високо оцінив "відданість" політичного опонента.

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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