Смерть нардепа Полякова: парламентская ВСК требует дополнительного расследования

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"Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию, разобраться и выяснить все причины и обстоятельства убийства и обеспечить прозрачность и беспристрастность его расследования, установить соответствие следственных действий по нормам Конституции и требованиям действующего процессуального

законодательства по осуществлению парламентского контроля над расследованием смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова А.Э.", – говорится в пояснительной записке.

Детали

В отчете отметили, что во время досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не были установлены. В частности, неизвестно, откуда взялось ядовитое вещество и как оно попало в организм Полякова.

Кроме этого, утверждают члены комиссии, работники Киевской городской прокуратуры действовали "неудовлетворительно и на ненадлежащем уровне", блокировали работу ВСК и органов досудебного расследования.

По мнению комиссии, правоохранительные органы не задержали граждан, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, что позволило им выехать в россию и сделало невозможным привлечение к ответственности. ВСК заявила, что считает необходимым провести дополнительные следственные действия с рядом правоохранительных структур.

"Есть необходимость обратиться в органы государственной власти, а также другие иностранные учреждения по поводу соединений абонентов вероятно причастных к совершению данного уголовного правонарушения, что даст ответы подтверждение или опровержение факта умышленного убийства вышеупомянутыми лицами; проведение дополнительных следователей (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в сотрудничестве с НАБУ, ГБР и СБУ и процессуальных действий", – сообщили члены комиссии.

Было предложено продлить срок деятельности ВСК до 17 мая 2023 года и объявить окончательный отчет в этот день.

Напомним

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать, но позже врачи констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа обнаружили метадон и димедрол.

18 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию смерти нардепа Антона Полякова.