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Смерть нардепа Полякова: парламентская ВСК требует дополнительного расследования

Смерть нардепа Полякова: парламентская ВСК требует дополнительного расследования

Киев • УНН

 • 1069664 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Парламентская временная следственная комиссия запросила дополнительное расследование обстоятельств смерти в октябре 2021 народного депутата от фракции "Слуга народа" Антона Полякова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на предварительный отчет на сайте Верховной Рады.

Цитата

"Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию, разобраться и выяснить все причины и обстоятельства убийства и обеспечить прозрачность и беспристрастность его расследования, установить соответствие следственных действий по нормам Конституции и требованиям действующего процессуального
законодательства по осуществлению парламентского контроля над расследованием смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова А.Э.", – говорится в пояснительной записке.

Детали

В отчете отметили, что во время досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не были установлены. В частности, неизвестно, откуда взялось ядовитое вещество и как оно попало в организм Полякова.

Кроме этого, утверждают члены комиссии, работники Киевской городской прокуратуры действовали "неудовлетворительно и на ненадлежащем уровне", блокировали работу ВСК и органов досудебного расследования.

По мнению комиссии, правоохранительные органы не задержали граждан, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, что позволило им выехать в россию и сделало невозможным привлечение к ответственности. ВСК заявила, что считает необходимым провести дополнительные следственные действия с рядом правоохранительных структур. 

"Есть необходимость обратиться в органы государственной власти, а также другие иностранные учреждения по поводу соединений абонентов вероятно причастных к совершению данного уголовного правонарушения, что даст ответы подтверждение или опровержение факта умышленного убийства вышеупомянутыми лицами; проведение дополнительных следователей (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в сотрудничестве с НАБУ, ГБР и СБУ и процессуальных действий", – сообщили члены комиссии.

Было предложено продлить срок деятельности ВСК до 17 мая 2023 года и объявить окончательный отчет в этот день.

Напомним

Народный депутат Антон Поляков умер  в ночь на 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать, но позже врачи констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа обнаружили метадон и димедрол.

18 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию смерти нардепа Антона Полякова.

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