В організмі Полякова метадон був разом із димедролом, який посилює дію наркотиків - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі hromadske, передає УНН.
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Він уточнив, метадон із димедролом називають “вуличним метадоном”. Метою димедролу є посилення дію наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом це отримати неможливо.
“Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі”, — резюмував Єнін.
Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.
Єнін каже, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили. “Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій”, — сказав посадовець.
Він додав, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова народну депутатку Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.
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Смерть Антона Полякова
Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.