В организме Полякова метадон был вместе с димедролом, усиливающим действие наркотиков - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кроме метадона и алкоголя, в организме народного депутата Антона Полякова обнаружили димедрол, усиливающий действие наркотиков. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире hromadske, передает УНН.
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Он уточнил, метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно.
"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, добытая где-то не в официальной аптечной сети", - резюмировал Енин.
Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.
Енин говорит, что правоохранители пока не нашли доказательств, что Полякова убили. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", - сказал чиновник.
Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народного депутата Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.
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Смерть Антона Полякова
Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с примечанием "естественная смерть".
По информации правоохранителей, мужчине стало плохо дорогой в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.