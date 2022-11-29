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Смерть нардепа Полякова: парламентаська ТСК вимагає додаткового розслідування

Смерть нардепа Полякова: парламентаська ТСК вимагає додаткового розслідування

Київ • УНН

 • 1069664 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Парламентська тимчасова слідча комісія подала запит на додаткове розслідування обставин смерті у жовтні 2021 року народного депутата від фракції "Слуга народу" Антона Полякова. Про це інформує УНН із посиланням на попередній звіт на сайті Верховної Ради.

Цитата

"Верховна Рада України зобов'язана виконати свою контрольну функцію, розібратися та з’ясувати всі причини і обставини вбивства та забезпечити прозорість і неупередженість його розслідування, встановити відповідність слідчих дій у справі нормам Конституції та вимогам чинного процесуального
законодавства для здійснення парламентського контролю за розслідуванням смерті (вбивства) народного депутата України Полякова А.Е.", – ідеться у пояснювальній записці.

Деталі

У звіті зазначили, що під час досудового розслідування обставини смерті нардепа фактично не були встановлені. Зокрема, невідомо, звідки взялася отруйна речовина і як вона потрапила в організм Полякова.

Крім того, стверджують члени комісії, працівники Київської міської прокуратури діяли "незадовільно та на неналежному рівні" – блокували роботу ТСК та органів досудового розслідування.

На думку комісії, правоохоронні органи не затримали громадян, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, що дало їм змогу виїхати до росії та унеможливило притягнення до відповідальності цих осіб. ТСК заявила, що вважає за необхідне провести додаткові слідчі дії з низкою правоохоронних структур. 

"Є необхідність звернутися до органів державної влади, а також інших іноземних установ з приводу з’єднань абонентів ймовірно причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що дасть відповіді підтвердження або спростування факту умисного вбивства вищезазначеними особами; проведення додаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у співпраці з НАБУ, ДБР та СБУ та процесуальних дій", – повідомили члени комісії.

Було запропоновано продовжити строк діяльності ТСК до 17 травня 2023 року і оголосити остаточний звіт в цей день.

Нагадаємо

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня 2021 року. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле в таксі. Його намагалися реанімувати, але згодом лікарі констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого у нього почалася нудота.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Водночас правоохоронці повідомили, що у крові нардепа виявили метадон та димедрол.

18 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування смерті нардепа Антона Полякова.

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