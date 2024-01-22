Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Результаты вскрытия не смогли дать информацию о причине смерти бывшего заместителя генпрокурора Ольги Колинько и ее дочери, которых нашли мертвыми дома. Поэтому назначены экспертизы, которые отправлены, в частности, на проведение гистологии. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная, добавив, что результаты экспертиз до сих пор ожидаются.

Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти, потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное. И только после их получения можно будет составлять какую-то оценку - сказала Бережная.

Она отметила, что назначенные экспертизы будут длиться несколько недель.

Дополнение

В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. Сейчас причины смерти неизвестны.

Ольга Колинько была известным прокурором и вела громкие дела, в частности, против экс-премьера Павла Лазаренко, экс-спикера Александра Ткаченко, Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза, а также экс-генпрокурора Святослава Пискуна.

Ольга Колинько дважды была на должности заместителя генерального прокурора Украины. В 2001 - 2003 годах она возглавляла Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.