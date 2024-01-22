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Смерть ексзаступниці генпрокурора Колінько: у Нацполіції розповіли про експертизи у справі

Смерть ексзаступниці генпрокурора Колінько: у Нацполіції розповіли про експертизи у справі

Київ • УНН

 • 164770 перегляди

Результати розтину не дозволили встановити причину смерті колишнього заступника Генерального прокурора України Ольги Колінько та її доньки. Були призначені додаткові експертизи, результати яких очікуються.

Результати розтину не змогли дати інформацію про причину смерті колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки, яких знайшли мертвими вдома. Тому призначені експертизи, які відправлені, зокрема, на проведення гістології. Про це журналісту УНН повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна, додавши, що результати експертиз досі очікуються.

Результати розтину не змогли дати картину причини смерті, тому що вже відбулися гнилісні зміни в тілі, тому призначені експертизи, які відправлені на проведення гістології тощо. Й лише після їхнього отримання можна буде складати якусь оцінку

- сказала Бережна.

Вона зазначила, що призначені експертизи будуть тривати кілька тижнів.

Доповнення

У столиці знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Наразі причини смерті невідомі.

Ольга Колінько була відомою прокуроркою та вела гучні справи, зокрема, проти експрем’єра Павла Лазаренка, ексспікера Олександра Ткаченка, Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза, а також ексгенпрокурора Святослава Піскуна.

Ольга Колінько двічі була на посаді заступника генерального прокурора України. У 2001 – 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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