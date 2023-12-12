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Смелые, героические, мощные: Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск ВСУ

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 07:17  •  10414 просмотра

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Президент Зеленский поздравил Сухопутные войска Украины с их днем, почтив солдат за храбрость.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников по случаю Дня Сухопутных войск Вооруженных сил, пишет УНН.

Детали

Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов различных родов войск. Смелые. Героические. Мощные. Многие отмечены государственными наградами. Многих будут помнить всегда побратимы за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, которые отдали свои жизни ради нашего государства и людей

- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого солдата, каждого сержанта, каждого командира за мощь, которую они дают нашему государству.

Напомним

Сегодня, 12 декабря, все украинцы отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - основной ударной силы в противодействии российской агрессии. Событие было основано, согласно указу президента в 1997 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

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