Службу протокола в АП Зеленского контролирует 30-летний PR-щик

"На мне информационная политика, вместе с Юрой Костюком (заместитель главы АП - ред). Мы с ним этим совместно занимаемся. Плюс к этому еще служба протокола. Потому что так исторически сложилось за последнее время - все какие-то поездки, походы с президентом ... Например, инаугурация. Всеми международными встречами и всеми проходами-мероприятиями занимается служба протокола. Она теперь тоже подо мной. Например, поездка на iForum. Это организация передовых групп, как обычный любой ивент", - рассказал.

При этом он рассказал, как происходит организация визитов главы государства для участия в тех или иных мероприятиях.

"Организуется поездка президента, выезжают протоколисты со службой безопасности и смотрят, как и куда идти, где президент заходит, где выходит, где трибуны, звук, свет и тому подобное. Затем встреча президента, проходы и так далее. Всем этим занимается протокол. Плюс протокол занимается организацией международных встреч, потому что это специальный формат, утвержденный по всему миру. Есть много нюансов. с какой стороны стать, замена флагов. Обязательно должен быть флаг страны, с которой встречаемся", - рассказал Тимошенко.

При этом он уточнил, что с командой Зеленского будет работать руководитель протокола Ярослав Мельник, который уже давно занимается этим делом при предыдущих президентах.

Справка. Кириллу Шевченко пока только 30 лет, он является самым молодым заместителем главы Администрации президента. До работы в президентской команде он руководил компанией Goodmedia, занимающейся телепроизводством, политическим и коммерческим PR.

Пока же Тимошенко, по его словам, отошел от управления компанией, передав дело заместителям.

"По закону я не имею права управлять бизнесом. Парень, который был у меня заместителем, будет управлять этим бизнесом. Я уже им не занимаюсь плотно месяца три или четыре", - добавил чиновник.

Напомним, указом № 310/2019 заместителем главы АП назначен Тимошенко Кирилл Владленович.