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Службу протоколу в АП Зеленського контролює 30-річний PR-ник

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Служба протоколу Президента у команді нового голови перебуває під контролем заступника глави Адміністрації президента Кирила Тимошенка. Про це розповів сам Кирило Тимошенко в інтерв’ю НВ, передає УНН.

"На мені інформаційна політика, разом з Юрою Костюком (заступник глави АП – ред). Ми з ним цим спільно займаємося. Плюс до цього ще служба протоколу. Тому що так історично склалося за останній час – все якісь поїздки, походи з президентом… Наприклад, інавгурація. Всіма міжнародними зустрічами і всіма проходами-заходами займається служба протоколу. Вона тепер теж піді мною. Наприклад, поїздка на iForum. Це організація передових груп, як звичайний будь-який івент", - заявив Тимошенко.

При цьому він розповів, як відбувається організація візитів голови держави для участі в тих чи інших заходах.

"Організовується поїздка президента, виїжджають протоколісти зі службою безпеки і дивляться, як і куди йти, де президент заходить, де виходить, де трибуни, звук, світло тощо. Потім зустріч президента, проходи і так далі. Всім цим займається протокол. Плюс протокол займається організацією міжнародних зустрічей, тому що це спеціальний формат, затверджений по всьому світу. Є багато нюансів. З якого боку стати, заміна прапорів. Обов’язково має бути прапор країни, з якої зустрічаємося", - розповів Тимошенко.

При цьому він уточнив, що з командою Зеленського буде працювати керівник протоколу Ярослав Мельник, який вже давно займається цією справою при останніх президентах.

Довідка. Кирилові Шевченку наразі лише 30 років, він є наймолодшим заступником голови Адміністрації Президента. До роботи в президентській команді він керував компанією Goodmedia, що займається телевиробництвом, політичним і комерційним PR.

Наразі ж Тимошенко, за його словами, відійшов від управління компанією, передавши справу заступникам.

"За законом я не маю права керувати бізнесом. Хлопець, який був у мене заступником, буде управляти цим бізнесом. Я вже ним не займаюся щільно місяці три або чотири", - додав чиновник.

Нагадаємо, указом № 310/2019 заступником глави АП призначено Тимошенка Кирила Владленовича.

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