Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 788 выездов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено 13 человек, 41 здание и 13 единиц автотракторной техники.