Служащего "Спецсервиса" будут судить за растрату 80 тыс. грн в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Черкасского областного филиала государственного предприятия "Спецсервис" Министерства внутренних дел Украины за растрату госсредств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черкасской области.
Установлено, что обвиняемый в 2013 году, будучи должностным лицом, совершил присвоение и растрату товарно-материальных ценностей на общую сумму 80 тыс. грн.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.