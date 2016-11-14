Службовця "Спецсервісу" судитимуть за розтрату 80 тис. грн на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службової особи Черкаської обласної філії державного підприємства “Спецсервіс” Міністерства внутрішніх справ України за розтрату держкоштів. Про це УНН повідомили у прес-службі Черкаської області.
Встановлено, що обвинувачений у 2013 році, будучи службовою особою, вчинив привласнення та розтрату товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 80 тис. грн.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.