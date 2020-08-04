Служащего Киевской обладминистрации задержали во время получения 200 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба прокуратуры Киева.
"Во вторник, 4 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области.
"Злоумышленник задержан сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Также в настоящее время продолжаются обыски в помещении Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.
Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному лицу о подозрении.
Напомним, в Харькове чиновника ОГА разоблачили на взятке в более 1,3 млн гривен.